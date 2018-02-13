Евросоюз надеется на соблюдение прав Саакашвили
ЕС следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и ожидает соблюдения его прав. Об этом в комментарии Европейской правде сказали в Представительстве ЕС в Украине.
"Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили будут соблюдены", - говорится в комментарии.
Вчера Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. В Госпогранслужбе заявили, что политик находился в Украине незаконно, так как прибыл из Польши с нарушением законодательства. Польская сторона подтвердила, что дала свое согласие на возвращение Саакашвили.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по процедуре реадмиссии политика.
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