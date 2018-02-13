Как Саакашвили: в этом году из Украины выдворили 93 иностранца

В Госпогранслужбе говорят, что Саакашвили - не единственный, кого выдворили из Украины

В 2018 году по статье, согласно которой депортировали в Польшу Михаила Саакашвили, из Украины выдворили 93 иностранца. Об этом в эфире 5 канала заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы по Саакашвили, ведь данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому было возвращено с соблюдением всех юридических формальностей в Польшу, откуда оно прибыло, нарушая отечественное законодательство", - сказал Цигикал.

"Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года Государственная пограничная служба выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца", - добавил глава ГПСУ.

Вчера Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. В Госпогранслужбе заявили, что политик находился в Украине незаконно, так как прибыл из Польши с нарушением законодательства. Польская сторона подтвердила, что дала свое согласие на возвращение Саакашвили.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по процедуре реадмиссии политика.

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