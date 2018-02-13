Госдеп США обвинил Россию в игнорировании минских соглашений

По словам пресс-секретаря Госдепа Хизер Нойерт, санкции против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не будет придерживаться соглашений

Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства по минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе, который стоил более 10 тыс жизней, в том числе более 2, 5 тыс гражданских лиц, и в результате которого 1,6 млг украинцев стали переселенцами. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в связи с третьей годовщиной подписания минских соглашений.

"Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, в то время как под руководством России силы запугивают и отрицают безопасный доступ к невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества", - сказано в заявлении.

Нойерт отметила, что Украина приняла законы, в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса, что указывает на желание Украины реализовать минскские соглашения.

По словам пресс-секретаря Госдепа, санкции против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не будет придерживаться соглашений.

"В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров в Украине", - говорится в заявлении.

Ранее в МИД Украины заявили, что страна-агрессор Россия в Донбассе не выполнила ни один пункт по имплементации минских соглашений за три года.

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