Суд признал Розенблата потерпевшим в деле о задержании в самолете

По словам адвоката депутата, это решение дает ему право подать иск о незаконных действиях правоохранителей

Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата Борислава Розенблата и признал его потерпевшим в деле о его задержании детективами НАБУ в аэропорту Киев, когда депутат намеревался вылететь в Германию. Об этом говорится в копии постановления суда, которое есть в распоряжении Украинской правды.

Согласно тексту, следственный судья удовлетворил жалобу Розенблата, а также постановил отменить решение старшего следователя об отказе в признании его потерпевшей стороной.

Суд обязал следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Постановление обжалованию не подлежит.

Фото: pravda.com.ua

Адвокат Розенблата Константин Глоба в комментарии изданию отметил, что речь идет задержании нардепа в самолете, которое произошло несколько месяцев тому назад.

"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал защитник.

По словам Глобы, признание депутата потерпевшей стороной дает ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве.

19 октября сотрудники НАБУ задержали Розенблата в самолете в аэропорту Киев при попытке вылететь в Германию, забрав у того паспорта. В бюро уточнили, что не задерживали нардепа, а лишь "проводили следственные действия".

НАБУ считает, что парламентарий планировал вывезти за границу вещдоки по янтарному делу. Глава бюро Артем Сытник заявил, что тот якобы сфальсифицировал информацию о своей командировке, сообщив о поездке в Израиль, а пытался вылететь в Германию. Сам Розенблат утверждал, что вез в Германию бижутерию для племянниц.

В декабре суд принял иск Розенблата к НАБУ и САП по обыску в самолете.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.