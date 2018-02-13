Суд признал Розенблата потерпевшим в деле о задержании в самолете
Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата Борислава Розенблата и признал его потерпевшим в деле о его задержании детективами НАБУ в аэропорту Киев, когда депутат намеревался вылететь в Германию. Об этом говорится в копии постановления суда, которое есть в распоряжении Украинской правды.
Согласно тексту, следственный судья удовлетворил жалобу Розенблата, а также постановил отменить решение старшего следователя об отказе в признании его потерпевшей стороной.
Суд обязал следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".
Постановление обжалованию не подлежит.
Фото: pravda.com.ua
Адвокат Розенблата Константин Глоба в комментарии изданию отметил, что речь идет задержании нардепа в самолете, которое произошло несколько месяцев тому назад.
"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал защитник.
По словам Глобы, признание депутата потерпевшей стороной дает ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве.
19 октября сотрудники НАБУ задержали Розенблата в самолете в аэропорту Киев при попытке вылететь в Германию, забрав у того паспорта. В бюро уточнили, что не задерживали нардепа, а лишь "проводили следственные действия".
НАБУ считает, что парламентарий планировал вывезти за границу вещдоки по янтарному делу. Глава бюро Артем Сытник заявил, что тот якобы сфальсифицировал информацию о своей командировке, сообщив о поездке в Израиль, а пытался вылететь в Германию. Сам Розенблат утверждал, что вез в Германию бижутерию для племянниц.
В декабре суд принял иск Розенблата к НАБУ и САП по обыску в самолете.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:25
-
вчера
17:06
-
вчера
12:56
-
вчера
15:14
-
вчера
16:30
Новости партнеров
- 52421
- 33433
- 32924
- 22160
- 18962