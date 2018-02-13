В Чехии ничего не знают о командировке Труханова в Прагу - СМИ

Мэр Одессы якобы отбыл в Прагу "для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики"

В Министерстве промышленности и торговли и Министерстве иностранных дел Чехии ничего не знают о командировке мэра Одессы Геннадия Труханова в Прагу. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службах ведомств.

Издание отмечает, что, согласно опубликованному на сайте Одесского городского совета распоряжению, Труханова отбыл в Прагу "для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики".

В Министерстве промышленности сообщили, что не имеют никакой информации о визите Труханова и о его встрече в ведомстве. То же самое сказали в МИД Чехии.

В посольстве Украины в Праге сообщили изданию, что в последнее время никто из Одесского городского совета не обращался к ним с просьбами о содействии в организации каких-либо визитов.

Сегодня НАБУ сообщило Труханову о подозрении в присвоении и растрате имущества.

12 февраля в пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что Труханов якобы находится в командировке в Чехии с 12 по 16 февраля включительно.

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