Порошенко поговорил с Путиным: о заложниках и встрече глав МИД

Президенты провели телефонные переговоры по случаю третье годовщины минских соглашений

Во вторник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это zn.ua подтвердили в администрации президента.



По словам источника издания, разговор был некороткий и произошел по инициативе украинской стороны. Предлогом стала третья годовщина подписания минских договоренностей.



В администрации сказали, что Порошенко провел телефонный разговор для активизации процесса освобождения украинских заложников. Также обсудили повестку дня встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которая пройдет 16 февраля в Мюнхене.



"Телефонный разговор прошел в координации с европейскими партнерами по нормадскому формату и американскими союзниками", - скзаали в администрации Порошенко.



В августе 2017 года Порошенко говорил с Путиным, а также президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель. Тогда речь шла о ситуации в Донбассе и прекращении огня.

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