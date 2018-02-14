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Российские кибератаки могу затронуть Украину - нацразведка США

14.02.2018 01:57
В докладе разведки США говорится, что Россия намерена усилить свою подрывную деятельность против США, западных стран и, в частности, Украины
Российские кибератаки могу затронуть Украину - нацразведка США

В течении этого года Россия намерена проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниела Коатса, передает Укринформ.

"Как минимум, мы ожидаем, что Россия будет продолжать использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, речи спикеров и другие средства влияния, чтобы попытаться усилить социальные и политические препоны в Соединенных Штатах", - отметитил Коатс.

Разведка предполагает, что спецслужбы РФ будут не только атаковать инфраструктуру, но и попытаются установить недопонимание между США, НАТО и другими странами-союзниками.

В начале февраля в Украине открыли Центр реагирования на киберугрозы, который сможет выявлять кибератаки на ранних стадиях. 

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