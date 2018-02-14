Муженко: 90% всей помощи Украине от союзников приходится на США

В текущем году Соединенные Штаты поставят украинской армии и другим силам безопасности помощи на сумму в $350 млн

Наибольшие объемы оборонной помощи от стран-союзников Украине на укрепление армии и сил безопасности приходятся на Соединенные Штаты. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает корреспондент LIGA.net.

"США - это стратегический партнер Украины. Процент материальной помощи в общем объеме помощи ВСУ составляет около 90%", - сказал он.

Посол США в Киеве Мари Йованович, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, на что конкретно пойдет помощь США в размере $350 млн в этом году, сказала: "Конкретика дорабатывается. У нас хороший уровень сотрудничества. Мы вместе определяем потребности".

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Посол США в Украине Мари Йованович заявила сегодня, что возможность поставок Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе.

Комментируя это, начальник Генштаба Виктор Муженко добавил, что в плане реализации этого проекта "уже поработали экспертные группы", которые ознакомились с местом расположения и подготовки военнослужащих-операторов ПТРК.

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