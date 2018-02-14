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"Есть взаимопонимание": Медведчук - о своих отношениях с Путиным

14.02.2018 12:51
Украинский политик заявил, что "не кичится своими связями"
"Есть взаимопонимание": Медведчук - о своих отношениях с Путиным
Владимир Путин и Виктор Медведчук (фото - скриншот видео)

Кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, отказался сообщать подробности разговоров с лидером страны-оккупанта. Об этом он заявил в интервью российской Новой газете.

"Я не могу обсуждать публично содержание разговоров с президентом Российской Федерации", - сказал политик.

В то же время Медведчук признал, что у него "есть взаимопонимание" с Путиным.

"Насчет моих отношений с президентом Путиным, вы знаете, я не кичусь своими связями, но я пытаюсь, насколько это возможно, использовать их в интересах моей страны. Потому что у меня есть возможность и взаимопонимание, и я могу это делать", - заверил он.

По его словам, Россия не собирается признавать Донецк и Луганск своими территориями.

"И никто не признает Донбасс территорией другого государства, как никто не станет оспаривать, что Донбасс - это Украина. Я подчеркиваю это, никто", - сказал Медведчук. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Медведчук встречался с Путиным 10 января 2018 года.

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