"Есть взаимопонимание": Медведчук - о своих отношениях с Путиным
Кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, отказался сообщать подробности разговоров с лидером страны-оккупанта. Об этом он заявил в интервью российской Новой газете.
"Я не могу обсуждать публично содержание разговоров с президентом Российской Федерации", - сказал политик.
В то же время Медведчук признал, что у него "есть взаимопонимание" с Путиным.
"Насчет моих отношений с президентом Путиным, вы знаете, я не кичусь своими связями, но я пытаюсь, насколько это возможно, использовать их в интересах моей страны. Потому что у меня есть возможность и взаимопонимание, и я могу это делать", - заверил он.
По его словам, Россия не собирается признавать Донецк и Луганск своими территориями.
"И никто не признает Донбасс территорией другого государства, как никто не станет оспаривать, что Донбасс - это Украина. Я подчеркиваю это, никто", - сказал Медведчук.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Медведчук встречался с Путиным 10 января 2018 года.
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