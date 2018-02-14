Решение о захвате Крыма Путин принял ночью 23 февраля - Пономарев

Как утверждает экс-депутат Госдумы, решение об аннексии Крыма было принято на эмоциях после побега Януковича из Украины

Президент России Владимир Путин лично принял решение о начале аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев во время допроса по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском суде Киева 14 февраля 2018 года, сообщает Радио Свобода.

"Это информация от участников этого совещания, что решение об аннексии Крыма было принято в ночь с 22 на 23 февраля по инициативе лично президента РФ Путина Владимира Владимировича. Эту информацию я считаю достоверной", - сказал Пономарев.

По его словам, российские власти в феврале 2014-го имели результаты социологических опросов в Украине. Согласно им, президент Янукович уступал во втором туре вероятных досрочных выборов. Учитывая это Кремль имел несколько сценариев политики относительно Украины.

"Один из сценариев имел в виду какое-то обострение на территории Крыма, чтобы на ситуации обострения выбрать того кандидата, которого бы хотел Кремль. Но это не был план вооруженного захвата, это был план обострения, возмущения, угрозы, который бы позволил сохранить Украину целостной, а не захватить отдельную часть территории. Этот план по захвату отдельной части территории, насколько я понимаю, был очень эмоциональный. У Путина, когда он увидел события Майдана, - второй раз человек, которого он поддерживал, проиграл, на этот раз вынужден был бежать из страны, он (Путин - ред.) был вынужден лично заниматься его эвакуацией, сохранением его жизни, - и Путин воспринимал это как предательство со стороны международного сообщества, вторжением в сферу его личных жизненных интересов", - указал Пономарев.

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