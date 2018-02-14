Украинский журналист выиграл в Евросуде дело против России

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Буткевичу компенсацию и возмещение 9 тысяч евро за его незаконный арест во время протеста в Санкт-Петербурге в 2006 году

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить украинскому журналисту и правозащитнику Максиму Буткевичу компенсацию и возмещение 9 тысяч евро за его незаконный арест во время протеста в Санкт-Петербурге 16 июля 2006 года. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

"Рассматривая дело "Буткевич против России", ЕСПЧ единодушно признал, что был нарушен пункт 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность), пункт 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство справедливым судом) и статьи 10 (свобода выражения взглядов)", - говорится в сообщении.

Дело касается ареста гражданина Буткевича, который присутствовал на антиглобалистском протесте 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге как журналист. Его задержали и доставили в отделение милиции и обвинили в административном правонарушении за невыполнение приказа милиции, дело рассмотрели в ускоренном порядке, и в тот же вечер журналиста приговорили к трем дням содержания под стражей. 18 июля 2006 года апелляционный суд уменьшил этот приговор до двух дней и освободил Буткевича.

В комментарии Центру информации о правах человека Буткевич сообщил, что летом 2006 работал на телеканале "1+1", но на время саммита G8 взял отпуск на основной работе и присутствовал на акции как независимый журналист - участник новостного активистского коллектива ЛИНК (Либертарный информационно-новостной коллектив).

По решению ЕСПЧ Россия обязана выплатить Максиму Буткевичу 7 тысяч евро компенсации нематериального и 2 тысячи евро материальной (возмещение расходов). Соответствующее решение суда размещено на сайте ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что Минюст Украины готовит новый иск к России в ЕСПЧ за нарушения прав политзаключенных граждан Украины в РФ, а также украинцев и крымских татар в Крыму.

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