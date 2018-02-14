Саакашвили отправился к жене в Нидерланды - СМИ

По данным местного информационного агентства, политик сегодня прибыл в Нидерланды, однако голландский МИД эту информацию пока не подтвердил

Лидер оппозиционной партии Рух нових сил Михаил Саакашвили, который на этой неделе был выдворен из Украины в Польшу, сегодня уже находится в Нидерландах. Об этом со ссылкой на данные голландского информагентства ANP пишет Reuters.

В эту страну политик отправился, пишет источник, так как его супруга Сандра Руловс является гражданкой Нидерландов.

Министерство иностранных дел страны, пишет Радио Свобода, не смогло подтвердить это сообщение.

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В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства.

12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области и бывшего грузинского лидера задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС). На Банковой опровергли данные о том, что лидера оппозиционной партии Рух нових сил доставили чартерным самолетом офшорной компании, связанной с президентом.

Саакашвили уже заявил, что не намерен просить политического убежища в Польше и "найдет способ" вернуться в Украину, а также восстановить украинское гражданство. Уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла дело по процедуре реадмиссии политика. Он также подал иск с требованием признать незаконным выдворение.

Саакашвили проходит по уголовному делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности" (ч. 2. ст. 256): ГПУ считает, что он договаривался о спонсорстве акций протеста в центре Киева с беглым олигархом Сергеем Курченко.

В Грузии, где Саакашвили также лишен гражданства, его хотя видеть из-за уголовного дела: там он заочно приговорен к 3 годам тюрьмы за "злоупотребление служебными полномочиями".

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