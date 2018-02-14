Шепелев пока не говорит: у него сломаны челюсть и нос - Матиос
У бывшего народного депутата Александра Шепелева, которого задержали на прошлой неделе и доставили в суд с обширными гематомами, телесные повреждения средней тяжести, причем не только на лице, но и на туловище. Об этом Украинской правде сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Для чего и с какой целью были нанесены средней тяжести телесные повреждения, и что это было - превышение полномочий или незаконное лишение свободы - сейчас об этом говорить рано", - сказал он.
По его словам, у Шепелева сломан нос и есть перелом челюсти, и поэтому следственные действия начнутся не ранее, чем задержанный немного поправится - сейчас он носит специальные шины, с которыми ему трудно говорить.
Военная прокуратура, утверждает Матиос, выясняет, кто избил задержанного. Он предположил, что это могла сделать некая "преступная группировка", которая представилась фейковым подразделением ГПУ.
Кроме того, открыто уголовное дело по ст. 332 УК за "незаконный ввоз" в Украину пребывающего в розыске Шепелева: некие неизвестные организовали ему пересечение госграницы, считает прокурор. СБУ пытается установить механизм пересечения, мотив и исполнителей. Матиос задается вопросом, с какой целью человек, которому в Украине грозит пожизненное заключение, добровольно или другим образом вернулся в страну.
Читайте также: Матиос: Шепелев с 2014 года добровольно выполнял задания ФСБ
Суд арестовал экс-депутата до до 8 апреля 2018 года.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10.02.18
07:45
-
13:26
-
12:52
-
13:15
-
12:33
Новости партнеров
- 65447
- 34063
- 33456
- 26055
- 21752