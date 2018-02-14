Шепелев пока не говорит: у него сломаны челюсть и нос - Матиос

Главный военный прокурор не знает, кто столь жестко "обработал" задержанного экс-нардепа, и сообщил, что тот пока носит медицинские шины на лице

У бывшего народного депутата Александра Шепелева, которого задержали на прошлой неделе и доставили в суд с обширными гематомами, телесные повреждения средней тяжести, причем не только на лице, но и на туловище. Об этом Украинской правде сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Для чего и с какой целью были нанесены средней тяжести телесные повреждения, и что это было - превышение полномочий или незаконное лишение свободы - сейчас об этом говорить рано", - сказал он.

По его словам, у Шепелева сломан нос и есть перелом челюсти, и поэтому следственные действия начнутся не ранее, чем задержанный немного поправится - сейчас он носит специальные шины, с которыми ему трудно говорить.

Военная прокуратура, утверждает Матиос, выясняет, кто избил задержанного. Он предположил, что это могла сделать некая "преступная группировка", которая представилась фейковым подразделением ГПУ.

Кроме того, открыто уголовное дело по ст. 332 УК за "незаконный ввоз" в Украину пребывающего в розыске Шепелева: некие неизвестные организовали ему пересечение госграницы, считает прокурор. СБУ пытается установить механизм пересечения, мотив и исполнителей. Матиос задается вопросом, с какой целью человек, которому в Украине грозит пожизненное заключение, добровольно или другим образом вернулся в страну.

Читайте также: Матиос: Шепелев с 2014 года добровольно выполнял задания ФСБ

9 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до недавнего времени находился в РФ. У него нашли документы пособника боевиков и доставили в суд с гематомами на лице. Экс-нардеп заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили , что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона. Позже Шепелев добавил , что его выкрали и избили "неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры". В ГПУ опровергли эту информацию.





Суд арестовал экс-депутата до до 8 апреля 2018 года.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка . Также экс-нардеп фигурировал в делах об убийстве главы набсовета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003-го и о покушении на жизнь экс-акционера Родовида Сергея Дядечко. Он также проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.