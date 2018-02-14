Саакашвили: Получил в Амстердаме удостоверение личности

Вместе с тем политик "решительно настроен вернуть свое украинское гражданство"

Лидер Руха нових сил Михаил Саакашвили утверждает, что получил в Нидерландах "документ, удостоверяющий личность", который якобы дает право на проживание и работу в ЕС. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал политик.

Вместе с тем Саакашвили "решительно настроен вернуть свое украинское гражданство".

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее сообщалось, что политик отправился из Польши в Нидерланды, чтобы повидаться со своей супругой Сандрой Руловс, которая является гражданкой этой страны.

12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области задержали в одном из ресторанов Киева, после чего выслали в Польшу по реадмиссии.

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