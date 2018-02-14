Москаль: Венгерский центр в Ужгороде подожгли праворадикалы из ЕС

По словам губернатора, организация, членами которой являются злоумышленники, сотрудничает с российским прокремлевским политиком Эдуардом Лимоновым

Правоохранители установили, что офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на 4 февраля пытались поджечь члены праворадикальной организации из одной из стран-членов Евросоюза, которые поддерживают политику РФ. Об этом сегодня заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

Как сообщает пресс-служба политика, он заявил это в присутствии руководства Генконсульства Венгрии и самого культурного центра.

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. - Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова (лидер российской прокремлевской партии Другая Россия Эдуард Лимонов, - ред.)", - сказал Москаль..

По его словам, сотрудники СБУ идентифицировали этих людей благодаря записям камер видеонаблюдения. Установлены имена, адреса и паспортные данные злоумышленников, в каком хостеле они проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной, отметил губернатор.

Москаль рассказал, что иностранцы въехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе. По его словам, они совершили две попытки поджога, первая из которых показалась им неудачной. После этого они якобы покинули территорию Украины через тот же ПП "Ужгород".

"Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены", - сказал Москаль.

При этом в СБУ корреспонденту LIGA.net сказали, что передали расследование полиции Закарпатской области. В полиции же отказались подтвердить или опровергнуть заявление Москаля, сославшись на тайну следствия.

Как ранее сообщил сайт Mukachevo.net со ссылкой на председателя организации закарпатских венгров, народного депутата Украины Василия Брензовича, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Тогда в комментарии изданию пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева подтвердила "задымление в одном из офисов Ужгорода", однако отметила, что на данный момент правовая квалификации случая не установлена. Вместе с тем в комментарии корреспонденту LIGA.net Щеголева сказала, что не может подтвердить факт инцидента.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокацию, заявив, что в здание организации был брошен коктейль Молотова.

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