У Труханова настаивают, что предупреждали НАБУ о приезде

Ранее в НАБУ заявили, что представители Труханова с ними не связывались, а узнали о его приезде детективы бюро от представителей Госпогранслужбы

Адвокат мэра Одессы Геннадия Труханова показал письмо в НАБУ, в котором он сообщает бюро о возвращении своего подзащитного в Украину.

"Вчера, когда появилась информация о готовых подозрениях, я связался с клиентом, что выезжаю к нему. Кроме того, было подготовлено письмо-сообщение в НАБУ о том, что мы сегодня вместе с клиентом прибываем в Киев", - сказал адвокат Александр Лисак, передает Украинская правда.

По его словам, письмо было зарегистрировано в приемной НАБУ.

Фото: pravda.com.ua

Ранее Труханов заявил, что был в Чехии в командировке и самостоятельно ее прервал, чтобы принять участие в следственных мероприятиях. По его словам, прервав "командировку", он попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени своего приезда, "чтобы избежать спекуляций".

В НАБУ заявили, что никакие представители Труханова с ними не связывались, а узнали о его приезде детективы бюро от представителей Госпогранслужбы.

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