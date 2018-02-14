"Игры в кошки-мышки". Что пишут западные СМИ о Саакашвили

Ключевые западные издания лаконично и нейтрально написали о реадмиссии бывшего губернатора Одесской области

Евросоюз следит за развитием ситуации вокруг реадмиссии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и ожидает соблюдения его прав. Посол США в Грузии Ян Келли сообщил местным изданиям, что Штаты внимательно следят за процессом и прокомментировал: "Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили будут соблюдены".



Других реакций на события 12 февраля от западных чиновников не последовало. Можно сказать, что точно такой же была реакция западных СМИ. Они действительно внимательно следили за процессом: все ключевые западные издания еще 12 числа написали о том, что Саакашвили выдворили из Украины в Польшу. В материалах описывалась процедура задержания в ресторане Сулугуни, версия украинской стороны - почему и на какой основании это произошло - и возражения Саакашвили и его представителей. В промежутке журналисты напомнили о вехах украинской карьеры бывшего губернатора Одесской области и о его критике в адрес президента Петра Порошенко.



Пресс-конференция в Польше 13 февраля осталась незамеченной. Исключение составляет только англоязычная версия Deutsche Welle, которая именно вчера взяла у Саакашвили интервью. А сегодняшнее сообщение о том, что экс-президент и экс-губернатор уже в Нидерландах, очевидно, не все успели получить и обработать.



Обращают на себя внимание только четыре материала по теме. Во-первых, публикация The Independent, где действия Саакашвили называют игрой в кошки-мышки с украинскими властями. Во-вторых, Bloomberg, который в отличие от подавляющего большинства других изданий, напомнил о "пленке с Курченко". "Его (Саакашвили - ред.) на краткое время задержали в Киеве по подозрению, что он получал деньги от беглого бизнесмена и планировал захватить власть", - написали журналисты. Кроме того, Радио Свобода и Frankfurter Allgemeine Zeitung, упомянули, что украинские власти подозревают Саакашвили в связях с ближним кругом экс-диктатора Виктора Януковича и Кремлем.

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