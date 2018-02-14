Переговоры в Минске завершились безрезультатно - Геращенко

Представитель Украины заявила, что во время заседания представители ОРДЛО угрожали коллегам по подгруппе

Встреча гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске завершилась безрезультатно. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ", - написала она.

По словам Геращенко, представители ОРДЛО блокируют открытие КПВВ "Золотое", представители РФ не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при участии РФ и Международного Комитета Красного Креста, до сих пор нет внятного ответа на предложение Украины по спискам заложников. Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО пытаются привязать освобождения заложников к вопросу амнистии.

Она отметила, что Украина готова к компромиссам в деле освобождения заложников, "мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля".

Также Геращенко заявила, что во время заседания представители ОРДЛО угрожали коллегам по подгруппе.

"Во время заседания гуманитарной группы представители ОРДЛО попытались в некорректной форме вспомнить события Майдана и перейти к личным угрозам. Конечно, я это решительно остановила, мы не позволим никому унижать память Героев Небесной Сотни и истории Украины", - написала Геращенко.

Она сообщила, что другой представитель Украины Леонид Кучма акцентировал на недопустимости вооруженных провокаций. Он заявил о неприемлемости обстрелов как со стороны ОРДЛО, так и самой России. При этом в качестве примера он привел факт провокационной стрельбы в сторону Украины со стороны российского населенного пункта Ушаковка.

По сообщению штаба АТО, 8 февраля с территории России был осуществлен обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины.

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