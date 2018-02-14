Геращенко: Координатор ОБСЕ в Минске тайно встречался с Сурковым

При этом, по словам Геращенко, Тони Фриш не проинформировал ни о факте встречи, ни о ее результатах

Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулировании конфликта в Донбассе Тони Фриш, не поставив в известность других членов группы, встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т.Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах" - написала Геращенко.

"Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ", - добавила представитель Украины.

Напомним, Сурков считается одним из кураторов действий боевиков в Донбассе. Он ведет санкционированные Украиной переговоры в двустороннем формате со спецпредставителем США Куртом Волкером.

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