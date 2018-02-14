Кабмин назначил уполномоченного по гендерной политике
Правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики назначена Катерина Левченко. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №90-р от 14 февраля 2018 года.
Левченко с 1997 года возглавляет международный женский правозащитный центр "Ла Страда - Украина".
Обеспечение гендерного равенства является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ввели должность уполномоченного в июне 2017 года. В ноябре прошлого года объявили конкурс.
В отчете Комиссии гендерного равенства, обнародованного Советом Европы в 2017 году, указывалось, что на уровне принятия решений число женщин в Украине - одно из самых низких в Европе, всего 6,3%.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:55
-
вчера
13:26
-
вчера
16:21
-
вчера
18:07
-
вчера
17:35
Новости партнеров
- 72980
- 47262
- 34488
- 33874
- 21749