Кабмин назначил уполномоченного по гендерной политике

Правительственным уполномоченным стала глава правозащитного центра "Ла Страда - Украина"

Правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики назначена Катерина Левченко. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №90-р от 14 февраля 2018 года.

Левченко с 1997 года возглавляет международный женский правозащитный центр "Ла Страда - Украина".

Обеспечение гендерного равенства является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Ввели должность уполномоченного в июне 2017 года. В ноябре прошлого года объявили конкурс.



В отчете Комиссии гендерного равенства, обнародованного Советом Европы в 2017 году, указывалось, что на уровне принятия решений число женщин в Украине - одно из самых низких в Европе, всего 6,3%.

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