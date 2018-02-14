Депутат фракции БПП заявил о готовности взять Труханова на поруки

Депутат Дмитрий Голубов не ответил, выражает ли он позицию всей фракции БПП

Член парламентской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрий Голубов заявил, что намерен взять мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Об этом он сообщил в Соломенском суде Киева.



На вопросы журналистов, является ли позиция депутата позицией фракции, Голубов не ответил и сказал, что ответы на все вопросы даст после суда.



Судебное заседание по избранию меры пресечения одному из возможных подельников Труханова Петру Загодиренку перенесли на 09:00 15 февраля.

Труханову меру пресечения будут избирать в 10:00 15 февраля в Соломенском райсуде, сообщил Громадському его адвокат Александр Лысак.

Сегодня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить суд избрать Труханову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

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