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Депутат фракции БПП заявил о готовности взять Труханова на поруки

14.02.2018 23:30
Депутат Дмитрий Голубов не ответил, выражает ли он позицию всей фракции БПП
Депутат фракции БПП заявил о готовности взять Труханова на поруки
Скриншот видео

Член парламентской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрий Голубов заявил, что намерен взять мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Об этом он сообщил в Соломенском суде Киева.

На вопросы журналистов, является ли позиция депутата позицией фракции, Голубов не ответил и сказал, что ответы на все вопросы даст после суда.

Судебное заседание по избранию меры пресечения одному из возможных подельников Труханова Петру Загодиренку перенесли на 09:00 15 февраля.

Труханову меру пресечения будут избирать в 10:00 15 февраля в Соломенском райсуде, сообщил Громадському его адвокат Александр Лысак.

Сегодня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить суд избрать Труханову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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