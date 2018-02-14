Депутат фракции БПП заявил о готовности взять Труханова на поруки
Член парламентской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрий Голубов заявил, что намерен взять мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Об этом он сообщил в Соломенском суде Киева.
На вопросы журналистов, является ли позиция депутата позицией фракции, Голубов не ответил и сказал, что ответы на все вопросы даст после суда.
Судебное заседание по избранию меры пресечения одному из возможных подельников Труханова Петру Загодиренку перенесли на 09:00 15 февраля.
Труханову меру пресечения будут избирать в 10:00 15 февраля в Соломенском райсуде, сообщил Громадському его адвокат Александр Лысак.
Сегодня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить суд избрать Труханову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.
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