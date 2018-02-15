Сенцов впервые позвонил из тюрьмы сестре

Сенцов отказывается от свиданий и говорит, что "ждет другого" - обмена

Украинский политический заключенный, режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет колонии, впервые позвонил из тюрьмы своей сестре. Об этом сообщила сестра Наталья Каплан.



По ее словам, Сенцов надеется, что сможет вернуться в Украину через обмен.



"Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты", - написала Каплан.



Сенцов отказывается от свиданий. Сказал, что передача и деньги на счет ему пока не нужны.

Президент Петр Порошенко вспоминал о Сенцове в интервью австрийскому изданию и отмечал, что скоро четыре года как режиссер стал узником Кремля, и Украина хочет его вернуть.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

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