Сенцов впервые позвонил из тюрьмы сестре
Украинский политический заключенный, режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет колонии, впервые позвонил из тюрьмы своей сестре. Об этом сообщила сестра Наталья Каплан.
По ее словам, Сенцов надеется, что сможет вернуться в Украину через обмен.
"Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты", - написала Каплан.
Сенцов отказывается от свиданий. Сказал, что передача и деньги на счет ему пока не нужны.
Президент Петр Порошенко вспоминал о Сенцове в интервью австрийскому изданию и отмечал, что скоро четыре года как режиссер стал узником Кремля, и Украина хочет его вернуть.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.
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