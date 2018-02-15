На фоне Игр в Сочи РФ готовила войска для захвата Крыма - Коваль

Аналогичным образом Москва действовала при вторжении и оккупации в случаях с Чехословакией, Венгрией и Афганистаном, заявил нынешний замсекретаря СНБО

Заявляя об "обеспечении безопасности" на Олимпиаде в Сочи-2014 (с 7 по 24 февраля), РФ сформировала в Краснодарском крае мощную группировку войск, которая затем была использована в том числе для захвата Крыма. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом на допросе по делу о госизмене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

"РФ под видом обеспечения проведения Зимней Олимпиады в Сочи создала мощную группировку вооруженных сил, вплоть до новых соединений и частей: таких, как разведбригады нового типа, бригады спецназначения", - сказал нынешний замсекретаря СНБО.

По словам Коваля, Госпогранслужба еще по давнему приказу прошлого президента Виктора Ющенко контролировала перемещение всех субъектов Черноморского флота РФ в Крыму: "И тогда мы увидели четко, что заявлен один самолет Ил-76 на аэродроме в Гвардейском, а тут раз - и восемь прилетели. Я сам десантник. Восемь Ил-76, двухэтажное размещение посадочным способом, 300 десантников на борту. Посчитайте, сколько их прибыло. Вот вам "зеленые человечки".

Бывший и.о. главы Минобороны перечислил, откуда прибыли российские десантники: 31-я воздушно-десантная бригада (Ульяновск) и 104-й парашютно-десантный полк (Черёха, Псковская область).

"Короткое время проходит, и вместо трех заявленных вертолетов (там были анонсированы учения ЧФ РФ) прилетают 11 вертолетов. Это уже насторожило тогда", - отметил Коваль, добавив, что глава ГПСУ докладывал об этом руководству Украины.

По его словам, аналогично Россия действовала в Чехословакии, Венгрии и Афганистане: "Во время Операции Дунай в Чехословакии там шел поток пар самолетов Ил-76 - и они давали сигнал SOS. Десантники были в голубых беретах, и местные решили, что это миротворцы".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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