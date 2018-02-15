Показания Турчинова в суде: Парламент Крыма некому было отбивать

Секретарь СНБО заявил, что главной проблемой оставалось то, что нужно было готовиться к вторжению России на материковую часть страны

Освобождать административные здания в Крыму, захваченные в феврале 2014 года российским спецназом, было некому: внутренние войска отступили под давлением агрессивной толпы, а немногочисленный резерв ВСУ было решено направить на защиту материковой Украины. Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил сегодня на заседании суда по госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос, какие действия предпринимала власть с 27 февраля 2014 года для предотвращения событий в Крыму, Турчинов отметил, что на тот момент в Украине еще не было исполнительной власти - Кабмина.

"Потому что без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было невозможно", - сказал он.

"Когда утром мне сообщили, что спецназ Российской Федерации захватил административные здания в Крыму, я сразу дал приказ руководителям Внутренних войск, которые базировались в АР Крым, для того, чтобы окружить парламент и Кабмин, подготовить его захват и провести операцию. Через несколько часов мне сообщили, что, к сожалению, они смогли провести только оцепление этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей, которые собрались в большом количестве, они не смогли выполнить задачу и вынуждены были разойтись. То есть, к большому сожалению, задачу по деблокированию зданий крымского парламента и Кабмина Крыма некому было выполнять", - рассказал Турчинов.

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После формирования коалиции и Кабмина 27 февраля, по его словам, он распорядился подготовить подразделение Вооруженных Сил, чтобы перекинуть его на полуостров. Он уточнил, что 28 февраля, во время первого заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил, что в связи с плачевным состоянием ВСУ к тому моменту была возможность собрать не более 5 тысяч военных.

"Это где-то две батальонно-тактические группы и еще несколько сводных подразделений. Это весь резерв, который на то время было у военного руководства страны", - отметил он.

Главной проблемой оставалось то, что нужно было готовиться к вторжению РФ на материковую часть страны, в котором могло быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, СРЗО и авиация, подчеркнул секретарь СНБО.

"То есть, в тех условиях этот резерв (5 тысяч, - ред.) сжечь в Крыму было практически невозможно. И СНБО приняло решение, по моей инициативе, начать переброску войск с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления вторжения российских войск - Киевский, Харьковский, Сумской, Донецкий и другие", - сообщил он.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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