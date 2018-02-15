Турчинов обвинил во вранье экс-начальника ГШ по ситуации с Крымом

Экс-начальник ГШ ВСУ Замана ранее заявил, что Турчинов отказался от силового варианта в Крыму. "С мокрыми штанами сидел Замана", - ответил Турчинов

Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана в феврале 2014 года не предлагал проводить наступление для защиты Крыма. Прозвучавшие ранее показания Заманы опроверг сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе суда по госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, почему он не поддержал предложение Заманы провести наступательные действия для защиты Крыма, Турчинов сказал: "У нас очень много "героев", которые, кстати, причастны к развалу Вооруженных Сил Украины, рассказывают небылицы о том, как они хотели кого-то защищать, что они хотели кого-то спасать и проводить какие-то операции. Хочу сказать, что господин Замана дезинформировал суд по этому поводу. Никаких предложений... никаких докладных, рапортов - и это можно легко проверить по книгам регистраций - от господина Заманы не поступало".

Турчинов подчеркнул, что Замана как один из руководителей ВСУ при Януковиче "несет полную ответственность за их развал".

"С мокрыми штанами сидел Замана... и боялся рот открыть тогда, как и многие другие герои, которые сегодня рассказывают о своем героизме", - сказал он.

Также Турчинов продемонстрировал копию стенограмму заседания Верховной Рады от 23 февраля 2014 года, на котором Замана якобы докладывал о ситуации в Крыму. "Ни слова о Крыме господин Замана не сказал", - отметил он.

8 февраля 2018 года Замана заявил, что в феврале 2014 года на тот момент и.о. президента Турчинов якобы отказался от силового ответа на оккупацию Россией Крыма по просьбе "западных друзей".

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