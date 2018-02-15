Турчинов: В Крыму не выполнили приказ о полной готовности ВСУ

Секретарь СНБО рассказал, почему украинские военные не открыли огонь по оккупантам в Крыму

Приказ о приведении войск в Крыму в полную готовность в феврале 2014 года не был выполнен, так как украинские военные были деморализованы, а российский спецназ использовал гражданских для прикрытия. Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил сегодня на заседании суда по госизмене экс-президента Виктора Януковича.

По словам Турчинова, 28 февраля 2014 года на заседании СНБО был издан приказ о приведении войск в Крыму в полную боевую готовность. Согласно ему, все войска должны были получить оружие и быть готовыми к защите страны. В частности, военные в Крыму получили приказ защищать свои места дислокации от попыток их захватить.

До этого момента, отметил Турчинов, никто из военных не информировал его об угрозе в Крыму и не предлагал действовать.

Он отметил, что в начале марта началась массовая сдача военных городков и мест дислокации, и он потребовал объяснений от министра обороны и начальника Генштаба, почему не применяется оружие.

"На что мне было дано пояснение о деморализации военных, о низком уровне подготовки и главный аргумент ... российские военные используют очень коварную технологию. Они перед своими подразделениями спецназа, десантниками запускают мирных жителей, которые идут впереди, и их используют как пушечное мясо. И офицеры поясняли, что они не могут использовать оружие и стрелять в гражданских", - отметил он.

Еще одной причиной, по которой не выполнялся указ о применении оружия, стало то, что в Крыму военные набирались из местных жителей, "которые так же, как и большинство крымчан, были отравлены российской пропагандой и не оказывали сопротивления".

По его словам, выполнили поручение меньше 4 тысяч военнослужащих, однако не открывали огонь, потому что были в окружении.

Турчинов также отметил, что уволил на тот момент начальника Генштаба ВСУ Ильина за бездеятельность и безынициативность.

"Генерал Ильин сейчас скрывается в Российской Федерации и, объясняя свою бездеятельность, начинает рассказывать небылицы и вранье. В том числе, что ему кто-то из Киева давал команду отменять повышение боевой готовности. Никто из Киева таких поручений Ильину не мог давать. Когда была отменена позиция по повышению боевой готовности, она была отменена исключительно предателем Ильиным", - сказал он.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года на тот момент и.о. президента Александр Турчинов якобы отказался от силового ответа на оккупацию Россией Крыма по просьбе "западных друзей".

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