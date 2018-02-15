В Миграционной службе не знают, кто вывез Саакашвили в Польшу

То же самое ответили и в Госпогранслужбе

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку политика Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу. Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы", передает Радио Свобода.

"ГМС не осуществляла транспортировку Михаила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - заявили в Миграционной службе.

Журналисты отмечают, что ранее в Государственной пограничной службе им также заявили, что не владеют информацией о том, кто организовал и оплатил самолет для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в ГМС.

12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области задержали в одном из ресторанов Киева, после чего выслали в Польшу по реадмиссии.

Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская заявила, что у нее есть вопросы по реадмиссии Саакашвили.

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