Девять украинских политсил осудили выдворение Саакашвили

Политические партии, среди которых "Батькивщина" и "Самопомощь" призвали расследовать выдворение Саакашвили

Ряд политических партий, среди которых "Батькивщина", "Самопомощь" и "Свобода" сделали совместное заявление с требованием вернуть в Украину Михаила Саакашвили.



Под обращением также подписались партии "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Рух новых сил", "Хвиля".



"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - говорится в заявлении.



Партии призвали мировых лидеров и дипломатов дать оценку "политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".



"Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых", - заявили политические силы.

12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области задержали в одном из ресторанов Киева, после чего выслали в Польшу по реадмиссии.

Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская заявила, что у нее есть вопросы по реадмиссии Саакашвили.

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