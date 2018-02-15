Девять украинских политсил осудили выдворение Саакашвили
Ряд политических партий, среди которых "Батькивщина", "Самопомощь" и "Свобода" сделали совместное заявление с требованием вернуть в Украину Михаила Саакашвили.
Под обращением также подписались партии "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Рух новых сил", "Хвиля".
"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - говорится в заявлении.
Партии призвали мировых лидеров и дипломатов дать оценку "политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".
"Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых", - заявили политические силы.
12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области задержали в одном из ресторанов Киева, после чего выслали в Польшу по реадмиссии.
Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская заявила, что у нее есть вопросы по реадмиссии Саакашвили.
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