Заседание по делу Саакашвили закрыли из-за отвода судей

Среди причин для отвода судей адвокат Саакашвили назвал возможное вмешательство в автораспределение назначения коллегии судей для рассмотрения иска

Кассационный админсуд в составе Верховного суда приостановил рассмотрение кассации адвоката Михаила Саакашвили Руслана Чорнолуцкого на решение апелляционного суда об обжаловании указа президента о гражданстве Саакашвили из-за ходатайства об отводе коллегии судей. Об этом сообщает Укринформ.

Такое решение объявила председательствующая судья по делу Раиса Ханова.

"Передать заявление об отводе на автоматизированном распределении для определения в порядке, установленном ст.31 Кодекса административного судопроизводства Украины, судьи, которой решать эту заявление. Приостановить производство до решения вопроса о рассмотрении заявления об отводе состава суда другим судьей", - сказала она.

Среди причин для отвода адвокат Чернолуцкий назвал возможное вмешательство в автораспределение назначения коллегии судей для рассмотрения иска.

Он также заявил, что судья Ханова принимала участие в резонансном деле в отношении судьи Александра Волкова.

"Есть положительное решение Европейского суда по правам человека относительно Александра Волкова, где указывается, что коллегия, которая рассматривала это дело в 2010 году, принимала решение с нарушением", - сказал адвокат.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства.

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12 февраля 2018 года экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).

14 февраля Саакашвили находился в Нидерландах, поскольку его супруга Сандра Руловс является гражданкой этой страны.

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