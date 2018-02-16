Заседание по делу Саакашвили закрыли из-за отвода судей
Кассационный админсуд в составе Верховного суда приостановил рассмотрение кассации адвоката Михаила Саакашвили Руслана Чорнолуцкого на решение апелляционного суда об обжаловании указа президента о гражданстве Саакашвили из-за ходатайства об отводе коллегии судей. Об этом сообщает Укринформ.
Такое решение объявила председательствующая судья по делу Раиса Ханова.
"Передать заявление об отводе на автоматизированном распределении для определения в порядке, установленном ст.31 Кодекса административного судопроизводства Украины, судьи, которой решать эту заявление. Приостановить производство до решения вопроса о рассмотрении заявления об отводе состава суда другим судьей", - сказала она.
Среди причин для отвода адвокат Чернолуцкий назвал возможное вмешательство в автораспределение назначения коллегии судей для рассмотрения иска.
Он также заявил, что судья Ханова принимала участие в резонансном деле в отношении судьи Александра Волкова.
"Есть положительное решение Европейского суда по правам человека относительно Александра Волкова, где указывается, что коллегия, которая рассматривала это дело в 2010 году, принимала решение с нарушением", - сказал адвокат.
В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства.
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12 февраля 2018 года экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).
14 февраля Саакашвили находился в Нидерландах, поскольку его супруга Сандра Руловс является гражданкой этой страны.
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