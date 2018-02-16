Климкин в Мюнхене обсудит с Лавровым Донбасс и угрозы Геращенко

Глава МИД также намерен обсудить с российским коллегой вопрос освобождения политзаключенных и формат миротворческой миссии в ОРДЛО

Министр иностранных дел Павел Климкин планирует встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудить с ним, в частности, ситуацию в Донбассе, развертывание там миротворческой миссии, освобождение заложников и угрозы переговорщику в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирине Геращенко от представителей боевиков. Об этом глава МИД сообщил в комментарии журналистам в Мюнхене в пятницу, 16 февраля.

Климкин отметил, что одно из основных событий на сегодня - встреча нормандской четверки на уровне министров.

"Для меня главные вещи - это безопасность, потому что ситуация (в Донбассе) ухудшается. Все больше обстрелов из тяжелого оружия, особенно из тяжелых минометов. Мы уверены, что это не случайно, это делается умышленно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с той стороны", - сказал он.

Также глава МИД сообщил, что на встрече будет говорить об освобождении заложников и о гуманитарной составляющей ситуации на востоке Украины.

"Перед этим планирую встретиться с Лавровым. С ним будет тематика несколько иная, поскольку заложники - это фантастически важно, сейчас это все блокируется. Последняя минская встреча закончилась тем, что Ирине Геращенко попросту угрожали, угрожая ее детям. То есть они уже вообще выходят из-под контроля. Скажу Лаврову, что они должны свою оккупационную администрацию контролировать", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что обсудит также с главой МИД РФ вопрос освобождения украинских политзаключенных и формат миротворческой миссии в ОРДЛО.

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По словам Климкина, доклад о миротворцах в Донбассе, подготовленный Институтом Хадсона и экспертом Ричардом Гованом, "отражает реальную ситуацию" в этом вопросе.

"На его основе можно начинать серьезные разговоры, а не заниматься такими трюками, как Россия занимается, говоря, что давайте сначала вдоль линии соприкосновения (разместим миротворцев), а потом мы это все провокациями заблокируем и потом будем требовать, чтобы или ситуация шла так, или мы из вас выжимаем что-то такое", - сказал глава МИД.

Климкин подчеркнул, что РФ не собирается передавать контроль за ситуацией в ОРДЛО международному сообществу.

"Это означает, что российский протекторат в Донбассе останется и будет использоваться, чтобы разрушить и дестабилизировать наш украинский проект", - добавил он.

Также министр сообщил, что обсудит с Лавровым ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Сегодня, 16 февраля, в Мюнхене стартует 54-я конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля включительно. В ее кулуарах состоится новая встреча глав МИД стран нормандской четверки, в которой примет участие и президент Петр Порошенко.

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