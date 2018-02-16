Какой может быть миротворческая миссия ООН: данные от Волкера

После встречи с американским дипломатом нардеп Мустафа Найем изложил возможные детали "реальных переговоров" по миротворцам для захваченного Донбасса

Формат миротворческой миссии для Донбасса, который обсуждается на "реальных переговорах" США и РФ, похож на формат, предложенный американским неправительственным мозговым центром Hudson Institute. Об этом по итогу разговора на полях Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером написал у себя в Facebook депутат Мустафа Найем.

Доклад с предложенным форматом опубликовал фонд Rasmussen Consulting Global. Найем тезисно изложил известные ему "детали переговоров и основные положения отчета Hudson Institute".

а) общая численность контингента - до 30 тысяч (в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 км неподконтрольного Киеву участка границы между Украиной и РФ, и 4000 человек полицейского контингента);

б) участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, которые приемлемы как для Украины, так и для РФ. Обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция;

в) командование миссии осуществляется либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента;

г) России необходимо обеспечить прекращение огня со стороны гибридной армии, вывести тяжелое вооружение, а властям оккупационных администраций РФ в Донбассе "придется публично и открыто принять условия работы миротворцев";

д) в рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области госуправления, посредники для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в украинские госструктуры;

е) миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению минских соглашений, а 1-й их пункт (прекращение огня) должен быть выполнен до начала развертывания миссии;

ж) проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миссии;

з) развертывание миссии предполагается в несколько этапов, предположительно, в три стадии. Начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания - до 2 месяцев, продвижение и установление контроля над границей - от 2 месяцев, и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов - до полугода;

и) важно, что сейчас все стороны согласны, что решение о развертывании миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком-либо ее этапе.

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По словам Найема, традиционный вариант миссии - без мандата на активное применение силы, может быть реален только, если бы боевики "искренне обязались прекратить любое насилие", что маловероятно. "Поэтому самым вероятным вариантом может стать так называемый надежный мандат, разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателлитов РФ, - уточнил он.

"Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России - это начать развертывание миссии и реагировать на ситуации по мере ее продвижения", - подытожил нардеп.

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