Генсек ОБСЕ и Волкер обсудили обострение конфликта в Донбассе
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе. Об этом Генсек ОБСЕ сообщил в Twitter.
По словам Гремингера, встреча с американским дипломатом предшествовала открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности.
"Встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предшествует Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности", - написал Гремингер.
Ранее сегодня ОБСЕ заявила о "спирали насилия" на востоке Украины. Заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг подчеркнул, что "ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой".
На вечер 16 февраля намечена первая за последний год встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины по конфликту в Донбассе. Встреча должна состояться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, однако официального ее подтверждения не поступало.
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