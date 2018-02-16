Как выбирали общественность на конкурс-комиссии ГБР: объяснение
В состав конкурсных комиссий Государственного бюро расследований представители общественности попали через рейтинговое голосование на комитете, который состоял из трех человек. Об этом пишет пресс-служба бюро в Facebook.
Своих представителей в состав конкурсных комиссий подали 20 организаций, причем шесть из них не соответствовали требованиям отбора (в их числе - ОО Антикоррупционный контроль Украины, ОО Центр реформ, демократии и права, Международная благотворительная организация Комитет содействия правоохранительным органам Украины, Херсонская областная благотворительная организация Содействие безопасности дорожного движения).
Национальная ассоциация адвокатов Украины и Всеукраинская профессиональный союз юристов не смогли принять участие в отборе, так как не действуют как общественные объединения.
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Персональный состав комиссий утверждает директор бюро. "Соответственно, участие общественных объединений в составе конкурсных комиссий не является обязательным", - добавили в ГБР.
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