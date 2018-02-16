Как выбирали общественность на конкурс-комиссии ГБР: объяснение

Своих представителей в конкурсные комиссии подавали 20 организаций, но 6 из них не соответствовали условиям отбора

В состав конкурсных комиссий Государственного бюро расследований представители общественности попали через рейтинговое голосование на комитете, который состоял из трех человек. Об этом пишет пресс-служба бюро в Facebook.

Своих представителей в состав конкурсных комиссий подали 20 организаций, причем шесть из них не соответствовали требованиям отбора (в их числе - ОО Антикоррупционный контроль Украины, ОО Центр реформ, демократии и права, Международная благотворительная организация Комитет содействия правоохранительным органам Украины, Херсонская областная благотворительная организация Содействие безопасности дорожного движения).

Национальная ассоциация адвокатов Украины и Всеукраинская профессиональный союз юристов не смогли принять участие в отборе, так как не действуют как общественные объединения.

Читайте также: Директор ГБР призвал Раду расширить полномочия бюро

Персональный состав комиссий утверждает директор бюро. "Соответственно, участие общественных объединений в составе конкурсных комиссий не является обязательным", - добавили в ГБР.

Читайте также: "Мы не папуасы". Какой Антикоррупционный суд хотят депутаты

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.