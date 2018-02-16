Встреча в нормандском формате сегодня не состоится - СМИ

Стороны не смогли согласовать время

Встреча министров иностранных дел в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сегодня не состоится. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Встречи сегодня не будет - стороны не смогли согласовать время. Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра", - сказал собеседник агентства.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что встреча может пройти или сегодня очень поздно вечером, или завтра, 17 февраля. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы договариваемся - или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно - завтра, скорее всего", - сказал он.

Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль срочно вылетел в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

Согласно сообщению, Францию на встрече будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.

Ранее глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что Украина, Франция, Германия и Россия планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.

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