В Министерстве иностранных дел осудили приговор Захтею

В МИД назвали приговор "произволом оккупанта в Крыму"

Министерство иностранных дел осуждает приговор, вынесенный подконтрольным оккупантам "судом" в Крыму Андрею Захтею, который является фигурантом "дела украинских диверсантов". Об этом написала в Facebook спикер МИД Марьяна Беца.

"Конвейер незаконных приговоров оккупанта против украинцев не останавливается. Осуждаем произвол оккупанта в оккупированном Крыму", - прокомментировала Беца приговор Захтею.

16 февраля 2018 года так называемый Верховный суд Крыма "присудил" Захтею 6,5 лет колонии строгого режима.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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