Климкин: С Лавровым ни до чего не договорились

Обсуждали доступ на оккупированные территории Донбасса международных гуманитарных организаций, ситуацию с СЦКК, освобождение заложников

Министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ни к каким договоренностям прийти не удалось. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Мюнхене.

Климкин отметил, что речь шла о доступе на оккупированные территории Донбасса международных гуманитарных организаций и Красного креста, о необходимости начать реальный процесс поиска пропавших без вести.

Также обсуждался вопрос Специального центра по контролю и координации - каким образом он может возобновить работу, поскольку российских представителей там нет. "И я четко сказал, что, конечно, мы не можем говорить здесь о каком-то формальном статусе, но практические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", - сказал он.

"И, как вы понимаете, второй главной темой после освобождения заложников и политических заключенных была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно перебрать контроль над оккупированными территориями - без этого нельзя ни о чем говорить, ни о каком дальнейшем процессе", - отметил он.

"Поэтому я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы не договорились ни до чего. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше. Я считаю, что с точки зрения гуманитарной встреча была важной... По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", - сказал он.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сегодня не состоится.

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