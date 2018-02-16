Порошенко: Чтобы победить, Украина должна превзойти Россию

Президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что Украина должна превзойти Россию, чтобы справиться с ее агрессией.

"Многие скептики меня спрашивают: можем ли мы выиграть войну у России? Не пустые ли это усилия? Ведь Россия является ядерной страной, постоянным членом Совбеза ООН. Перефразирую британского государственного деятеля Бенджамина Дизраэли: Мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее", - сказал Порошенко.

Он считает, что для этого, во-первых, нельзя идти на уступки, когда дело касается ценностей.

"Должен быть один четкий сигнал для Москвы: цена для нее будет постоянно расти, пока российские войска не выйдут из Донбасса и Крыма. Это работа политиков - объединять экономическую целесообразность рисков с моральными ценностями. Те, кто пересекают границу, должны получать жесткие ограничительные меры. Санкции работают", - сказал президент.

"На самом деле, Украина является и щитом и мечом Европы. Поэтому давайте построим справедливый порядок в Европе. Поддержите нас. Если вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет Украины, то вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет и ваших стран", - отметил Порошенко, обращаясь к представителям западных государств.

Также президент отметил, что необходимо ограничить российскую пропаганду путем усовершенствования национальных законодательств и более тесной координации между ними.

"И последнее: ЕС, НАТО, держите двери открытыми для Украины", - призвал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ни к каким договоренностям прийти не удалось.

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