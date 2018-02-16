Кажется, нас услышали: Юринец о встрече вице-премьеров в Варшаве

В Польше прошли переговоры на уровне вице-премьер-министров на фоне принятия польской стороной поправок к закону об ИНП

В Варшаве 16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов". Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики.

На встрече выступила и сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец. Она подвела итоги встречи и подчеркнула, что польская делегация во главе с Петром Глинским "записала достаточно большой перечень вопросов, ответы на которые, надеемся, мы уже услышим во время ее визита в Киев".



"Председательство Павла Розенко и его взвешенная государственная позиция позволили донести даже больше месседжей, чем планировали. Обсудили угрозы закона об Институте национальной памяти. Без вуали и украшений. Донесли свою позицию по защите украинцев в Польше. Оговорили вопрос восстановления разрушенных украинских памятников на территории Республики. И, кажется, сегодня нас услышали", - сообщила она.



По словам Юринец, переговоры продолжались на полтора часа дольше, чем было предусмотрено протоколом.

"Переговоры завершены. Но не закончены", - сказал он по итогам встречи в своем Facebook.



Розенко также сообщил, что на переговорах были подняли важные для двусторонних отношений вопросы. В частности, речь шла об угрозах нового закона об ИНП, защите прав и свобод украинцев в Польше, восстановлении разрушенных памятников и проведение совместных мероприятий, а также поисковых работ.



"Диалог и совместная работа будет продолжена. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - добавил он.



Фото: www.facebook.com/pavlo.rozenko

По завершении переговоров Розенко и Глинский "возложили венки на могилы воинов УНР, союзников Польши в борьбе против большевиков в 1920 году".



Фото: посольство Украины в Польше

Во встречах в Варшаве также участвовали министр культуры Евгений Нищук и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша попытается разъяснить Украине, почему были приняты скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти. Он, в частности, анонсировал визит в Варшаву украинского вице-премьера Розенко.

Также Чапутович сообщил, что Конституционный трибунал Польши, который сейчас изучает изменения в закон, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его.

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