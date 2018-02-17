Геращенко опровергла сообщения об обмене Сущенко и Сенцова

Ранее появилась информация, что журналиста и режиссера планируют обменять на крымских дезертиров, приговоренных в Украине

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова, которые содержатся в тюрьмах РФ, на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.



"Заявления, касающиеся граждан А. и Б., а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процессу освобождения ребят", - написала она в своем Facebook.



По ее словам, "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и по сути является дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям".



Геращенко отметила, что на данный момент не время называть имена и даты обмена пленными, чтобы не навредить самому процессу.



"Так же избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и обладает деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи пленных и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров", - уточнила она.



Ранее представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыгав заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

Скоро исполнится четыре года с тех пор, как узником Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов. В августе 2015 года он был приговорен российским судилищем к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в организации терактов в оккупированном Крыму. Сенцов не признал своей вины.

Читайте также: Готовы обменять Сущенко на задержанных военных РФ - президент

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.