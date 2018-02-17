В Конституционном суде лежат без рассмотрения больше 500 жалоб
Конституционный суд не рассмотрел все 515 поданных жалоб. Об этом говорится в статье экспертов Центра политико-правовых реформ для zn.ua.
В суде это объясняют отсутствием новой редакции регламента Конституционного суда, которая согласно заключительным положениям закона "О Конституционном суде Украины", должна была появиться до 3 ноября 2017 года.
Отмечается, что наработать и принять регламент должен был сам КСУ.
"Конституционный суд не может ставить реализацию конституционного права лиц в зависимость от собственной невозможности организовать внутреннюю работу", - говорится в статье.
Конституционные жалобы - это важный инструмент для доказания неконституционности закона или его положений.
Верховная Рада и президент также просрочили назначение судей КСУ по собственной квоте (по двое от каждого). Новые судьи КСУ должны были появиться в конце прошлого года.
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