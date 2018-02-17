ЕС готов усилить поддержку Украины на пути реформ - Юнкер

Во время встречи с президентом Порошенко глава Еврокомиссии отметил важность проведения реформ, в частности в антикоррупционной сфере

ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации. Об этом сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене, сообщает пресс-служба администрации Порошенко.

Темой разговора были перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине и пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".



Порошенко и Юнкер также отметили важность формирования независимой антикорруционной инфраструктуры и, в частности, Антикоррупционного суда.



Лидеры договорились начать подготовку к двадцатому Саммиту Украина-ЕС.

На полях Мюнхенской конференции Порошенко также встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и согласовал военную помощь Украине.

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