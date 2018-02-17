Лавров заявил о готовности к встрече в нормандском формате

Вместе с тем, источники в дипломатических кругах утверждают, что российская сторона отказывается от участия во встрече

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будет участвовать во встрече глав МИД стран нормандского формата, если к встрече будут готовы представители Германии. Об этом он сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", - сказал Лавров.

"Вчера подробно очень с господином Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться - не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", - сказал Лавров.

Вместе с тем, источники УНИАН в дипломатических кругах утверждают, что от участия во встрече отказывается именно российская сторона.

"Отказываются россияне, говорят, что они могли вчера, но сегодня у них уже все расписано", - сказал один из дипломатов.

При этом он подчеркнул, что это информация по состоянию на сейчас.

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