Глава МИД Германии снова предложил ослабление санкций против РФ
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России можно ослабить, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.
"Нереалистичной является стопроцентная реализация минских соглашений без смягчения санкций против России", - сказал Габриэль, отметив, что есть большое расхождение между Россией и остальными странами в видении будущей миротворческой миссии.
Перед выступлением глава МИД Германии встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Там он также рассказал о своей идее постепенного снятия санкций.
"Я знаю, что официальная позиция другая. Но эта идея могла бы стать одной из реалистичных возможностей", - пояснил Габриэль.
Министр уже выражал свое мнение, что поэтапная отмена санкций может быть одним из вариантов. Представитель канцлера отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей.
Тема дня: Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ
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