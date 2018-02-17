Глава МИД Германии снова предложил ослабление санкций против РФ

Габриэль рассказал об идее постепенного ослабления на встрече с главой МИД РФ Лавровым, но отметил, что это не официальная позиция

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России можно ослабить, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.



"Нереалистичной является стопроцентная реализация минских соглашений без смягчения санкций против России", - сказал Габриэль, отметив, что есть большое расхождение между Россией и остальными странами в видении будущей миротворческой миссии.



Перед выступлением глава МИД Германии встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Там он также рассказал о своей идее постепенного снятия санкций.



"Я знаю, что официальная позиция другая. Но эта идея могла бы стать одной из реалистичных возможностей", - пояснил Габриэль.

Министр уже выражал свое мнение, что поэтапная отмена санкций может быть одним из вариантов. Представитель канцлера отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей.

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