Генсек ОБСЕ: Миссия ООН может дать импульс выполнению Минска

При этом Гремингер отметил необходимость параллельно с миссией ООН обсуждать политические и связанные с безопасностью положения минских соглашений

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер считает, что миротворческая миссия ООН может помочь вывести из тупика ситуацию с выполнением минских соглашений. Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

"Потенциально, действительно, если бы пришли к согласию по поводу того, какая именно операция ООН могла бы быть, это могло бы обеспечить нас необходимым политическим импульсом, чтобы выйти из политического тупика в выполнении минских соглашений", - сказал Гремингер.

При этом он отметил необходимость параллельно с миссией ООН обсуждать политические и связанные с безопасностью положения минских соглашений.

"То есть, в какой-то момент вы закончите обсуждением тех же вопросов, которые обсуждаются и сегодня в рамках дорожной карты нормандской четверки. Эти вопросы потребуют своего решения также и тогда, когда мы достигнем согласия по поводу операции ООН", - сказал Гремингер.

Вчера Гремингер обсудил пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером .

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