У Дуды разочарованы встречей вице-премьеров Украины и Польши

В Польше заявили о глубоком разочаровании результатами переговоров, а украинская сторона сообщила, что донесла свою позицию и "ее услышали"

Канцелярия польского президента Анджея Дуды глубоко разочарована результатами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши. Об этом говорится на сайте президента Польши.



"Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмена на запрет польских эксгумаций на территории Украины - значит серьезный регресс доверия и не реализует определенного президентами обеих стран мандата на переговоры, что существенно влияет на взаимоотношения", - говорится в заявлении.



В польской канцелярии надеются, что в ближайшее время запрет на эксгумацию отменят.



16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов".



Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец после встречи сказала, что украинская сторона донесла свою позицию и "кажется, нас услышали". Розенко сказал, что совместная работа будет продолжена.



Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил ожидание, что будет восстановлена работа по эксгумации и смогут разговаривать историки. И заверил, что в новом законе об ИНП можно учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы.

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