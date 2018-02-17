Встреча Климкина с главой МИД Германии под вопросом - СМИ

Вчера встреча в нормандском формате не состоялась из-за того, что немецкая делегация вынуждена была срочно покинуть Мюнхен

Встреча глав МИД нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, скорее всего, не состоится. Также под вопросом двусторонняя встреча министра иностранных дел Павла Климкина с его немецким коллегой Загмаром Габриэлем, из-за которого вчера министры не смогли провести переговоры. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили источники в украинской делегации.

"С большой вероятностью, встреча все же не произойдет", - сказал источник.

По его словам, причина в очень напряженном графике министров Украины, Германии и России, в котором сложно найти время. Под вопросом также двусторонняя встреча Климкина и Габриэля, сообщил собеседник издания.

Встреча глав МИД в нормандском формате должна была состояться вчера, 16 февраля. Однако, как сообщалось, немецкая делегация вынуждена была срочно выехать в Берлин, поэтому встреча была перенесена на сегодня, 17 февраля. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что проблема в представителях Германии, которые до сих пор не готовы к участию в переговорах. Сегодняшнее обсуждение вариантов времени встречи, по его словам, результатов не дало. Вместе с тем, известно, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль находится в Мюнхене. В своем выступлении на конференции он заявил, что санкции против России можно ослабить, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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