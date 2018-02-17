Встреча Климкина с главой МИД Германии под вопросом - СМИ
Встреча глав МИД нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, скорее всего, не состоится. Также под вопросом двусторонняя встреча министра иностранных дел Павла Климкина с его немецким коллегой Загмаром Габриэлем, из-за которого вчера министры не смогли провести переговоры. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили источники в украинской делегации.
"С большой вероятностью, встреча все же не произойдет", - сказал источник.
По его словам, причина в очень напряженном графике министров Украины, Германии и России, в котором сложно найти время. Под вопросом также двусторонняя встреча Климкина и Габриэля, сообщил собеседник издания.
Встреча глав МИД в нормандском формате должна была состояться вчера, 16 февраля. Однако, как сообщалось, немецкая делегация вынуждена была срочно выехать в Берлин, поэтому встреча была перенесена на сегодня, 17 февраля. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что проблема в представителях Германии, которые до сих пор не готовы к участию в переговорах. Сегодняшнее обсуждение вариантов времени встречи, по его словам, результатов не дало. Вместе с тем, известно, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль находится в Мюнхене. В своем выступлении на конференции он заявил, что санкции против России можно ослабить, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе.
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