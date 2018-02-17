Нельзя допустить шагов по разрушению дружбы с Польшей - Розенко

Украинский вице-премьер напомнил, что в Украине нет антипольских настроений, а только "нормальное дружеское отношение"

В Украине нет антипольских настроений и нужно избежать каких-либо шагов, которые могли бы помешать двусторонним отношениям. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя переговоры с польским коллегой Петром Глинским.



"Мы еще раз отметили то, что в Украине нет антипольских настроений, а есть абсолютно нормальное и дружественное отношение украинского народа к польскому. Следовательно, мы должны воздержаться от каких-либо шагов, которые будут разрушать эту дружбу", - заявил он.



По словам Розенко, украинская делегация уведомила польскую сторону о негативных последствиях принятия поправок к закону об Институте национальной памяти Польши (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов".

Он отметил, что Конституционный суд Польши, который будет оценивать соответствие закона Конституции, может принять любое решение, однако Украина готова участвовать в обсуждении вопроса.



"Если это решение будет негативным, то мы обязаны очень быстро отреагировать на это. Поэтому мы предложили рабочую группу (по обсуждению закона об ИНП - ред.)", - сказал украинский вице-премьер.



Розенко обратил внимание на то, что нельзя медлить с проведением инвентаризации памятных мест, определением их статуса, что позволит после этого перейти к их легализации, чтобы не допустить их дальнейшего уничтожения.



Украинская сторона будет ждать сигнала от польской на проведение следующей встречи встречи на таком же уровне, резюмировал он.



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