Порошенко намекнул, что США дадут Украине не только Javelin

По словам президента, в Мюнхене детально согласованы поставки в Украину летального оружия

Президент Петр Порошенко заявил, что договорился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом о поставках не только американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но и других видов оружия. Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент Европейской правды.

"Я в восторге от секретаря Мэттиса. У нас был очень хороший визит министра Полторака в США", - сказал Порошенко.

По его словам, в Мюнхене детально согласованы поставки в Украину летального оружия. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о Javelin.

"Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят (речь идет о Javelin, - ред.), но к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу", - заявил президент.

Вчера Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с Мэттисом. В АП сообщили, что стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению оборонных возможностей Украины.

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