В МИД считают необоснованным разочарование Польши в переговорах

Канцелярия польского президента заявила, что глубоко разочарована результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши по историческим вопросам

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар считает необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров" по историческим вопросам, которое высказали в канцелярии польского президента Анджея Дуды. Об этом Боднар написал в Twitter.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров", опубликованное канцелярией президента Польши", - написал он.

16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов".

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец после встречи сказала, что украинская сторона донесла свою позицию и "кажется, нас услышали".

Сегодня Канцелярия польского президента Анджея Дуды заявила, что глубоко разочарована результатами переговоров. Там недовольны отсутствием решения украинской стороны по отмене запрета польских эксгумаций на территории Украины.

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