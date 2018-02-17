Порошенко призвал Польшу отказаться от шагов, угрожающих диалогу

Порошенко обратил внимание на "крайне вредное" для украинско-польских отношений заявление премьера Польши о гетмане Богдане Хмельницком

Президент Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу диалог по историческим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Моравецкий поддержал важность развития стратегического украинского-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совбезе ООН.

Также обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти.

Порошенко выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно изменений в польский закон об Институте национальной памяти. "Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - сказано в сообщении.

Также Порошенко обратил внимание на "крайне вредный" для украинско-польских взаимоотношений характер заявления с оценкой деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Стороны также обсудили пути обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Ранее Моравецкий назвал восстание украинских казаков во главе с Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев" и сравнил его с Холокостом.

16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов".

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец после встречи сказала, что украинская сторона донесла свою позицию и "кажется, нас услышали".

Сегодня Канцелярия польского президента Анджея Дуды заявила, что глубоко разочарована результатами переговоров. Там недовольны отсутствием решения украинской стороны по отмене запрета польских эксгумаций на территории Украины.

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